ASSE : Les rois de la piscine en pole pour racheter les Verts ?

En quête d'un repreneur pour l'AS Saint-Etienne, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont une piste 100% stéphanoise, la société de piscines Desjoyaux.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont provoqué un véritable coup de tonnerre mardi en annonçant dans une lettre ouverte aux supporters de l’AS Saint-Etienne qu’ils avaient décidé de céder le club du Forez. Reste désormais aux deux présidents des Verts de trouver celui qui pourra débourser 20ME pour s’offrir l’ASSE, mais également injecter des fonds dans un club qui est passé du vert au rouge vif sur le plan financier. L’Equipe avançait des candidats en Suisse, aux Etats-Unis et en Arabie Saoudite, même si une piste locale était également évoquée, sans que cela ne soit allé très loin. Mais dans la foulée du quotidien sportif, Mohamed Toubache-Ter est allé beaucoup plus loin en dévoilant l’identité d’un possible repreneur de l’AS Saint-Etienne. Généralement bien informé sur l’ASSE, l’insider a lâché le nom de la famille Desjoyaux, un des leaders mondiaux de la fabrication et de la pose de piscine, dont le siège est à Saint-Etienne.

La Famille Desjoyaux... #ASSE



Un ancien joueur stéphanois dans le projet ainsi qu’un ancien joueur professionnel au poste de DS... en tout cas, ça bouge fortement !! #VenteASSE #PiscinesDesjoyaux pic.twitter.com/4FIijGBVVN — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 14, 2021

« La Famille Desjoyaux. Un ancien joueur stéphanois dans le projet ainsi qu’un ancien joueur professionnel au poste de Directeur Sportif... en tout cas, ça bouge fortement !! », a indiqué Mohamed Toubache-Ter via Twitter. La société Desjoyaux, qui est côtée au second marché à la bourse de Paris et appartient majoritairement à la famille Desjoyaux, est installée dans 66 pays et affiche des résultats financiers exceptionnels, le confinement ayant fait exploser la demande de piscines. L’an dernier, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 115,18 millions d’euros, soit une hausse de 12,2% par rapport à l’an dernier. De quoi permettre de « rêver » pour les supporters stéphanois, l’idée de voir l’ASSE passer dans des mains moins recommandables étant un vrai sujet d’inquiétude.