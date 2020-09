ASSE : Des « ânes », Pierre Ménès se lâche dans le dossier Fofana

Dans : ASSE.

Alors que sportivement, avec deux victoires à domicile en deux matchs, tout va bien pour Saint-Etienne, un problème de taille est intervenu ces derniers jours.

Considéré déjà comme le patron de la défense à seulement 19 ans, Wesley Fofana a émis la volonté farouche de signer à Leicester dès ce mois de septembre. Un salaire multiplié plusieurs fois, la perspective de découvrir la Premier League, des problèmes personnels aussi avec des menaces à l’encontre de sa famille, le jeune défenseur s’est défendu de jouer au mercenaire, rappelant que l’ASSE allait probablement toucher 30 ME en cas de transfert. Pour Pierre Ménès, le choix de signer à Leicester se tient, surtout que le comportement de certains supporters à Saint-Etienne nuit encore une fois à leur propre club, comme le rappelle vertement le consultant de Canal+.

« Leicester, ce n’est pas rien, mais ce n’est pas Manchester United, Liverpool ou Arsenal. Mais vu son niveau, il est quand même assuré d’avoir un vrai temps de jeu. Il ne part pas à l’aventure comme certains joueurs le font quand ils partent à l’étranger. Et surtout, c’est quand je vois la réaction des supporters, si on peut appeler ces ânes des supporters, que cela ne va pas. Sa petite soeur a été menacée à l’école quand même, cela va très très loin. C’est sûr qu’il doit avoir vachement envie de rester, Fofana », a balancé un Pierre Ménès qui ne porte pas le comportement extrême de certains supporters stéphanois dans son coeur. Reste à savoir quel sera l’avenir de Fofana, titulaire ce samedi soir et encore une fois très convaincant sous les ordres d’un Claude Puel qui veut absolument le garder en ce mois de septembre.