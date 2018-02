ASSE : Balbir dévoile la priorité n°1 des Verts au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Grâce à un recrutement ambitieux cet hiver, Saint-Etienne s’est totalement relancé en Ligue 1. Les arrivées de Yann M’Vila, mais surtout de Mathieu Debuchy et de Neven Subotic ont notamment permis aux Verts d'enchaîner les bons résultats. Néanmoins, il existe toujours des problèmes dans le secteur offensif pour l’ASSE. La prestation totalement manquée par Robert Beric face à l’OL en est l’illustration principale. Malgré une présence physique importante, le Slovène ne fait pas l’unanimité, loin de là. Consultant pour But Football Club, le journaliste Denis Balbir estime même que la priorité n°1 du futur mercato de Saint-Etienne doit être le recrutement d’un buteur.

« Devant, on a des joueurs capables de belles choses, mais qui ont aussi beaucoup de déchet. J’ai beau être un âpre défenseur du retour de Robert Béric à Saint-Etienne, je note que c’est la deuxième fois – après Angers – qu’il manque une grosse occasion de but. S’il est difficile de présager du long terme avec les Verts étant donné que le club pourrait changer d’actionnaires l’été prochain, je ne serais pas surpris que Saint-Etienne érige en priorité estivale la venue d’un grand attaquant. Avec un buteur de niveau international, je suis persuadé que cet OL-ASSE aurait tourné en faveur des Verts » a lâché Denis Balbir, convaincu qu’un avant-centre d’un niveau supérieur permettrait à l’ASSE de nourrir d’autres ambitions. Mais rappelons-le, les Verts auront du pain sur la planche cet été car Debuchy, Bamba (libres), Cabella et Ntep (prêtés) ne seront plus au club…