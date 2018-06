ASSE : Debuchy et l'ASSE, la bonne nouvelle arrive !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Réserviste en équipe de France, Mathieu Debuchy est resté à Paris, proche d'un aéroport, jusqu'au dernier moment puisque la situation physique de Djibril Sidibé laissait craindre un possible forfait de ce dernier et le rappel du défenseur de 32 ans. Mais finalement Sidibé est resté en Russie et Debuchy peut désormais prendre des vacances, mais surtout penser à son avenir. Car après une moitié de saison à l'AS Saint-Étienne, Mathieu Debuchy est désormais libre et il va devoir trancher concernant son avenir.

Mais selon Manu Lonjon, l'affaire devrait vite être tranchée, car la proposition de contrat de l'ASSE semble avoir convaincu Mathieu Debuchy. « Debuchy très proche de prolonger l’aventure à Sainté... ça sent bon pour l’ASSE ... », annonce le spécialiste du mercato pour Yahoo. Il y a 48 heures, invité de BeInSports, le défenseur formé à Lille avait reconnu que des discussions étaient en cours avec les dirigeants de l'AS Saint-Étienne et qu'il était sensible à cette proposition, Mathieu Debuchy ayant apprécié les six mois passés sous les ordres de Jean-Louis Gasset chez les Verts. A priori l'histoire semble bien partie pour continuer.