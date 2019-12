ASSE : De Nîmes à Saint-Etienne, c’est trop facile s’étonne Bouanga

Dans : ASSE.

Recruté pour 4,5 millions d’euros cet été, Denis Bouanga réussit parfaitement ses débuts à l’AS Saint-Etienne. Un scénario inattendu pour l’ailier stéphanois.

C’est la bonne pioche du mercato estival de l’AS Saint-Etienne. Déjà étincelant la saison dernière au Nîmes Olympique, Denis Bouanga poursuit sur sa lancée chez les Verts. L’ailier de 25 ans n’a pas eu besoin de temps d’adaptation pour devenir le principal atout offensif de sa nouvelle équipe. Une réussite express à laquelle le principal intéressé ne s’attendait pas. « Tout se passe même mieux que ce que j'espérais ! Je suis très content d’être ici, a confié l’international gabonais. Je répète à tout le monde que j’ai fait le bon choix. J’espère qu’on continuera à gagner et à chanter. »

Avec un Bouanga aussi efficace, la bonne ambiance devrait durer dans le vestiaire. En effet, la recrue est impliquée sur huit des 12 derniers buts de l’ASSE. « Je suis plus concentré, je tente beaucoup et en ce moment ça marche, a commenté le natif du Mans. J'espère que ça va durer. J'ai la confiance de mes coéquipiers et du staff. Je ne suis pas bridé et je peux être décisif. Ici, il n'y a que des bons joueurs de football, ça facilite les choses. »

Mission bientôt accomplie

C’est dans ce contexte favorable que le Stéphanois a déjà inscrit sept buts cette saison, soit à peine moins que ses neuf réalisations toutes compétitions confondues lors du dernier exercice. « Mon objectif, c'était de faire mieux que la saison précédente. On n'en est pas loin, s’est-il réjoui. Mais quoi qu'il arrive, j'ai envie que l'équipe gagne. Peu importe si je marque ou pas. Je veux juste être décisif, faire de bons matchs et être régulier, c'est ce qui me manque assez souvent. » Attendu à Reims dimanche, Bouanga devra relever un sacré défi contre la co-meilleure défense de Ligue 1 (8 buts encaissés en 15 matchs).