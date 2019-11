ASSE : Puel ne prendra pas ce risque avec Bouanga

Dans : ASSE.

C'est une évidence, Denis Bouanga est la révélation du début de saison de l'AS Saint-Etienne. Et du côté de Claude Puel on est décidé à ne pas faire d'expérience avec l'international gabonais.

Auteur de cinq buts en Ligue 1 cette saison avec l’AS Saint-Etienne, et buteur dimanche avec le Gabon contre l’Angola (2-1), Denis Bouanga est dans une forme étincelante en ce moment et du côté des Verts on espère que cela va continuer. Pour cela, Claude Puel estime qu’il ne faut surtout pas essayer de changer le positionnement de l’ancien nîmois, que Ghislain Printant avait tenté d’installer dans un rôle de piston. Mais pour le nouvel entraîneur de l’ASSE, il est inutile de vouloir essayer de faire reculer durablement Denis Bouanga.

Dans Le Progrès, Claude Puel est clair et net, il ne veut surtout pas tenter d’expérience trop défensive avec un joueur aussi important et efficace. « Bouanga sur le côté d’une défense à quatre ? Cela serait du gâchis. Le rôle de piston lui donne une certaine structure de replacement. Ça lui permet d’avoir de l’espace et de se lâcher. Peut-être qu’il sera mieux comme ça que milieu latéral où il sera plus serré et aura moins la possibilité d’arriver lancé. On verra par la suite (...) Bouanga, ce n’est pas un joueur qu’on va transformer en latéral et je ne pense pas que lui le veuille », a confié le technicien stéphanois, histoire de faire passer message à l’international gabonais qui s’éclate sous le maillot de l’AS Saint-Etienne. On ne change pas une équipe qui gagne…