ASSE : Dans le dur, Garcia veut se relever contre l'OL

Oscar Garcia, entraîneur de l'ASSE, après le nul face à Toulouse (0-0) : « Nous avons eu trois face-à-face avec le gardien, trois opportunités de marquer et de gagner ce match. Mais je suis quand même content. J’avais demandé à mes joueurs de tout donner et ils l'ont fait. Les dernières minutes ont été difficiles, mais c’est normal. Toulouse a beaucoup de joueurs physiques. C’est difficile de défendre contre des joueurs athlétiques, mais notre adversaire ne s'est pas non plus créé beaucoup d’occasions. C’est important d’être bon défensivement car ça te permet d’être en bonne position pour gagner. C’est toujours plus difficile de gagner quand tu as pris un but et que tu manques d’efficacité offensive. J’espère retrouver Rémy Cabella, mais tous les autres joueurs également. L'équipe a besoin d'être au complet. Le derby contre l'OL ? J’aurais préféré gagner ici à Toulouse, mais le derby est un match très spécial. Nous avons vraiment envie de donner de la joie à nos supporters ».