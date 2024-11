ASSE ‍: Dall'Oglio, 90 minutes pour sauver sa peau ‍?

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'ASSE reçoit ce samedi à Geffroy-Guichard une très fringante équipe de Strasbourg. Un match qui intervient dans un climat tendu autour d'Olivier Dall'Oglio.

Son contrat ayant été prolongé automatiquement d'un an suite à la montée des Verts en Ligue 1, Olivier Dall'Oglio a vite prévenu dès cet été que le seul objectif était le maintien compte tenu du peu d'expérience de son effectif à ce niveau. Mais, l'entraîneur stéphanois a bien compris que l'actuel place de barragiste mettait une grosse pression sur ses épaules, les nouveaux propriétaires de l'AS Saint-Etienne n'ayant pas l'intention de vivre le traumatisme d'une descente en Ligue 1. A la veille de la réception de Strasbourg dans le Chaudron, et une semaine après la défaite à Angers, Dall'Oglio affirme ne pas vraiment tenir compte des rumeurs qui circulent sur l'intérêt de Kilmer Sports pour Wilfried Nancy. « Je ne suis pas allé vérifier, cela fait partie du jeu », a reconnu le technicien stéphanois. Mais la réalité est pourtant là.

L'ASSE et Nancy Wilfried c'est sérieux

⚽️ Jour de matchs !



👊 Verts et Vertes ont rendez-vous, ce soir à 21h, face au @RCSA ! pic.twitter.com/WkLOpXOyyW — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 2, 2024

A quelques heures du match ASSE-Strasbourg, Laurent Grandcolas confirme ses informations, à savoir que les nouveaux propriétaires de l'AS Saint-Etienne ont bel et bien un très gros intérêt pour l'actuel entraîneur de Colombus Crew, actuel dauphin de l'Inter Miami au classement de la Major League Soccer. Dans L'Equipe, notre confrère précise qu'on ne connaît pas réellement le degré de soutien d'Ivan Gazidis et Larry Tanenbaum à Olivier Dall'Oglio, et que tout est envisageable, même si on voit mal l'AS Saint-Etienne changer d'entraîneur juste avant le derby de dimanche prochain à Lyon. Les Verts l'avaient pourtant fait en octobre 2019 lorsque Claude Puel avait remplacé d'urgence Ghislain Printant sur le banc de l'ASSE juste avant un derby que Sainté avait finalement gagné 1-0 à Geoffroy-Guichard. Cependant, si Gautier Larsonneur et ses coéquipiers ne prennent pas un ou des points contre Strasbourg et Lyon, alors la trêve internationale risque d'être très agité du côté du Forez.