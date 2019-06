ASSE : D’accord avec un Blaugrana, Saint-Etienne s’attaque au Barça

Dans : ASSE, Liga, Mercato.

Plutôt discrète depuis le début du mercato, l’AS Saint-Etienne va passer à la vitesse supérieure.

Dans les prochaines heures, les Verts pourraient bien annoncer la signature de leur première recrue, à savoir l’ailier du Nîmes Olympique Denis Bouanga. Et ce n’est qu’un début. Le club stéphanois, qui devrait récolter une belle somme en cas de départ de William Saliba, s’active également sur la piste Sergi Palencia (23 ans). Rappelons que le latéral droit du FC Barcelone vient de terminer une saison en prêt chez les Girondins de Bordeaux, qui n’ont pas souhaité le conserver.

L’Espagnol a pourtant montré certaines qualités, d’où l’intérêt de plusieurs pensionnaires de Ligue 1 selon Mundo Deportivo, qui révèle un accord entre le Blaugrana et l’ASSE. Mais le plus dur reste à faire pour Saint-Etienne, qui doit s’entendre avec le Barça. Pour un joueur totalement absent des plans d’Ernesto Valverde, et dont le contrat expire l'année prochaine, on pourrait imaginer un prix réduit. Eh bien non, Barcelone réclame 10 M€ ! Un montant que les Verts refusent de payer pour Palencia, qui devra se montrer patient.