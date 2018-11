ASSE : Cette victoire, c'est celle du peuple vert balance Gasset

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'ASSE, après la victoire contre Angers (4-3) : « C’est impossible de prévoir un tel scénario. Mais ça arrive... d’avoir des matchs un peu fou. 4-3 à la dernière minute, c’est bien, quand on le gagne ! Le mois d’octobre a été pauvre, on commençait à devenir un petit peu nerveux. Il fallait tout donner et renouer avec la victoire. Les joueurs sont allés au bout des choses, les remplaçants ont été excellents. C’est comme ça que j’aime le groupe. Nous n’étions pas abattus à la mi-temps. Il ne fallait surtout pas s’énerver. Malgré ça, on a été menés, et le public a eu une réaction magnifique en nous portant pour gagner ce match. On a eu une espèce de rébellion à 2-3. Mes joueurs ont trouvé ça injuste alors qu’on dominait. Il y a eu une belle réaction. Aller au bout des choses, devant un public comme ça, c’est une obligation. Il faut maintenir cet état d’esprit et la concurrence va jouer. C’est comme ça qu’on tire un groupe vers le haut. Une victoire c’est toujours bon pour la confiance. Mais si on se relâche et qu’on joue comme des sénateurs, ce n’est pas bon... ».