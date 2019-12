ASSE : Ces 6 joueurs ont déçu, Sainté attend mieux

Dans : ASSE.

Malgré un net regain de forme à l'automne, l'AS Saint-Etienne a replongé au classement de Ligue 1 en fin d'année. A l'heure du bilan, plusieurs joueurs suscitent des doutes du côté de Geoffroy-Guichard.

La venue de Claude Puel sur le banc de l’AS Saint-Etienne à la place de Ghislain Printant s’était immédiatement concrétisée par la victoire arrachée dans le derby face à Lyon dans un Chaudron vert de plaisir. Et les choses avaient continué dans le bon sens, l’ASSE remontant comme une fusée au classement. Mais le technicien stéphanois s’est vite heurté à la réalité d’un effectif limité en nombre, et après une campagne européenne décevante, les choses sont également devenues plus délicates en Ligue 1. Résultat, à la trêve, les Verts pointent à la 14e place du classement.

L'AS Saint-Etienne compte sur ces 6 joueurs

Ce lundi, Le Progrès fait un bilan à la moitié de cette saison 2019-2020 et pointe du doigt les joueurs qui n’ont pas totalement répondu aux attentes placées en eux par les supporters de l’AS Saint-Etienne. « Certains ont déçu, d’autres ont été critiqués ou ont eu leur chance et ne l’ont saisie qu’à moitié. Khazri devra élever son niveau physique et carburer à plein régime afin de retrouver son statut. Cabaye, blessé, n’a pas eu le temps de montrer grand-chose tandis que Boudebouz a été souvent pointé du doigt. Joueur technique et talentueux, il doit penser davantage et faire partie de ces joueurs capables de renverser une rencontre. Lancé par Puel, Honorat s’adapte petit à petit mais a été tricard fin décembre. Aholou, lui, a été plusieurs fois blessé. Il a montré ses aptitudes mais manque de régularité, tout comme Trauco, qui doit progresser tactiquement », explique le quotidien régional, qui espère cependant que dès la reprise l’ASSE retrouvera des couleurs, et vertes si possible. Car côté mercato, il ne faut hélas pas s’attendre à des miracles du côté de Geoffroy-Guichard.