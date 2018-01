ASSE : Ce renfort à 10ME refuse d'être le looser des Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Recruté contre la coquette somme de 10ME au mercato estival, Loïs Diony peine à convaincre les supporters de l’AS Saint-Etienne depuis le début de saison.

Alors qu’il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets avec les Verts, l’ancien buteur de Dijon est sorti sous les sifflets malgré la victoire de son équipe contre Nîmes en Coupe de France dimanche (2-0). Interrogé à l’issue de la rencontre, le n°9 de l’ASSE ne voulait pas être fataliste. Il refuse d’être un boulet pour le club du Forez et promet que l’année 2018 sera différente.

« J'ai bien repris l'année, je me suis lavé la tête. J'ai fait un très bon stage, j'ai envie de tout casser. 2018, c'est une nouvelle page du livre qui commence et je veux montrer aux gens que c'était six mois d'adaptation, que je suis prêt » a-t-il lancé, déterminé. « Ce n'était pas facile contre Nîmes, où une partie du public a sifflé à ma sortie. Le foot est comme cela, il faut être fort mentalement pour avancer. Je sais de quoi je suis capable ». A l’évidence, Jean-Louis Gasset aura besoin d’un Loïs Diony à son meilleur niveau pour redresser la barre. Mais désormais, le natif de Mont-de-Marsan a de la concurrence avec le retour de prêt de Robert Beric…