ASSE : Khazri met encore les choses au point après le mercato

Déjà auteur de 4 buts en Ligue 1, Wahbi Khazri réalise un excellent début de saison à l’AS Saint-Etienne.

A l’évidence, les dirigeants stéphanois ne doivent pas regretter d’avoir mis le paquet pour s’offrir l’international tunisien, lequel était également dans le viseur du Stade Rennais au mercato. Mais dans une interview accordée à RMC, l’ancien meneur de jeu de Sunderland a expliqué pourquoi il avait privilégié l’ASSE à Rennes. A l’écouter, ce n’était pas simplement qu’une histoire d’argent, comme cela avait clairement été sous-entendu par Olivier Létang cet été.

« À Sainté, j’ai senti tout un club qui me voulait, ce qui n’a pas été le cas à Rennes, même si je ne rejette la faute sur personne. Le discours de Jean-Louis (Gasset) m’a convaincu, des joueurs m’ont également appelé… Si Rennes s’était donné les moyens, j’aurais peut-être pu rester là-bas, mais c’est comme ça, ce sont des choix à faire. Si Saint-Étienne finit dans les cinq premiers à la fin de la saison, on dira que c’était un bon choix. Si on finit dixième, on dira l’inverse » a expliqué Wahbi Khazri. Des déclarations qui pourraient bien donner des regrets à Rennes, qui n’aurait donc pas fait le nécessaire pour convaincre Khazri selon le Tunisien. Reste que les Bretons ont bien comblé ce transfert raté, du moins sur le papier, en s’offrant un certain Hatem Ben Arfa.