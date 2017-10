ASSE : Ce n'est pas une question d'argent mais il y a des limites pour Bamba

Dans : ASSE, Ligue 1.

La situation ne s’arrange toujours pas entre Jonathan Bamba et l’AS Saint-Etienne. Devant l’absence de solution dans les négociations, le club du Forez a décidé de taper fort en envoyant le joueur avec la réserve le week-end dernier, alors que l’attaquant prêté à Angers la saison passée était l’un des éléments offensifs les plus intéressants depuis le début de la saison. Cette situation pourrait perdurer puisque la tension est toujours à son maximum entre les deux parties. Cette fois-ci, c’est le clan de Bamba qui a répondu aux dirigeants stéphanois, expliquant que l’offre proposée était indigne de son talent.

« Contrairement à ce qui se raconte, il y a eu une seule proposition pour Jonathan Bamba. Elle est effectivement très loin de la valeur du joueur sur le marché. On a fait une contre-proposition. En toute transparence, ce n'est pas une question d'argent. Tous les montants indiqués dans la presse sont totalement faux, et très loin de la réalité. Il y a beaucoup de fantasmes qui circulent. Si cela était une histoire d'argent, nous avions des offres importantes financièrement cet été, mais nous avons fait le choix de rester à Saint-Étienne pour la simple raison que le coach croit en "Jo" et qu'il souhaitait en faire un élément important de son effectif. On nous explique que c'est un joueur offensif très important, un titulaire indiscutable et que le coach a foi en lui, et en même temps, on lui propose 25 000 euros brut par mois. Nous sommes désolés, mais il y a une incohérence entre les dires et les actes », a fait savoir à France Football l’agent de Jonathan Bamba, Aboubakar Traoré, qui ne voit pour le moment aucune issue favorable se dessiner. Reste à savoir si l’ASSE continuera d’écarter le joueur pour les prochaines rencontres, dans une situation qui pourrait encore s’envenimer.