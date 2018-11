ASSE : Ce joueur fait flipper Balbir avant le derby contre l'OL !

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Le 23 novembre prochain, l’Olympique Lyonnais et l’ASSE s’affronteront dans un derby très attendu. Et pour cause, les deux rivaux se tiennent en seulement un point. Ainsi, il est difficile d’établir un favori. Mais sur son blog publié sur But Football Club, Denis Balbir a semblé assez inquiet… pour les Verts. Et pour cause, le journaliste pointe notamment du doigt la lenteur de Neven Subotic, qu’il a jugé comme inquiétant face au Stade de Reims, samedi dernier à Geoffroy-Guichard (2-0).

« Face aux Stadistes, je l’ai vu quelquefois mis en difficulté. Sans vouloir faire une fixation sur la défense axiale, il serait quand même bien que l’ASSE dispose de deux joueurs au diapason et en forme en même temps. En ce moment, Subotic est en dessous et j’espère qu’il saura se remettre dans le bain après la trêve car le derby se profile. S’il ne réagit pas, le Serbe risque de beaucoup souffrir face à la vitesse d’un Memphis Depay ou sur les accélérations de l’attaque lyonnaise. Forcément, cela m’inquiète un peu dans l’optique du OL -ASSE qui se profile. Il faudra que les Verts débarquent au Groupama Stadium avec une défense plus solide ou à défaut marque un but de plus que l’adversaire. En tout cas, le match promet d’être passionnant entre le 4e et le 5e de Ligue 1. Avec ces deux victoires, Saint-Etienne l’a idéalement préparé » a expliqué Denis Balbir, un peu inquiet en regardant la défense de l’ASSE. Mais qui sait également que l’arrière-garde lyonnaise n’a pas toujours été souveraine cette saison…