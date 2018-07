ASSE : Ce joueur au salaire XXL refuse de quitter l'ASSE !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne souhaite se renforcer cet été au mercato. Mais comme de nombreux clubs de Ligue 1, le club du Forez doit dégraisser avant de recruter. Ainsi, plusieurs éléments ont été invités à quitter Saint-Etienne, dont Cheikh Mbengué. Mais à en croire les informations obtenues par le site Peuple-Vert, le Sénégalais n’a pas (du tout) l’intention de quitter les Verts. Et pour cause, son salaire de 80.000 euros mensuels ne l’incite pas vraiment à faire ses valises…

« Faut-il en vouloir à celui qui a rédigé un tel contrat ou bien à celui qui malgré les offres préfère végéter en équipe réserve en touchant un confortable salaire ? Question de point de vue. Car Cheikh Mbengué dispose bel et bien d’offres. L’une d’entre elle a été effectuée par un club Turc. Cependant, le latéral stéphanois n’est à ce jour absolument pas enclin à l’accepter… et cela pourrait durer » explique, pessimiste, le site d’actualité sur l’AS Saint-Etienne. Un dossier chaud en plus à régler pour les dirigeants foréziens, qui ne peuvent plus se permettre de verser ce genre de salaire pour des joueurs inutilisés et qui végètent en équipe réserve.