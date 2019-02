ASSE : Ce duo brille, il doit mener les Verts au sommet

Dans : ASSE, Ligue 1.

Vendredi en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne s’est imposée contre Dijon (1-0). Un succès obtenu grâce à un but de Neven Subotic, lequel a réalisé par ailleurs un très bon match au côté de Loïc Perrin. Assurément, Jean-Louis Gasset aura besoin que ses deux défenseurs maintiennent ce niveau de performance afin d’espérer une bonne nouvelle en fin de saison au niveau du classement. C’est tout du moins l’avis de Robert Herbin, lequel s’est exprimé sur ce duo dans les colonnes du Progrès.

« Ce match à Dijon a été intéressant entre deux équipes différentes. Sur la rencontre, j'ai trouvé les Verts supérieurs. C'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. Il reste encore douze matchs, on a le temps de se régaler (rires). La victoire a été difficile mais plus la fin approche, plus les matches sont durs. Saint-Etienne a eu plusieurs occasions mais a parfois manqué d'adresse. Il faut être conscient de cela et travailler à l'entraînement, que les joueurs aient la volonté de s'améliorer. La défense a été très solide avec le duo Perrin-Subotic. Ce sont deux joueurs très expérimentés et cela comptera pour obtenir des résultats. Subotic a inscrit un vrai but d'attaquant. Il a démonté vendredi d'une façon magistrale qu'il n'y avait pas besoin de tirer en puissance pour marquer » a confié Robert Herbin, persuadé que les Verts auront impérativement besoin d’un grand Loïc Perrin et d’un grand Neven Subotic pour prétendre au top 4.