ASSE : Ce départ au mercato qui pourrait mettre les Verts dans l'embarras

Dans : ASSE, Mercato.

Même avec le départ de Loïs Diony pour l’Angleterre, Alexander Soderlund se pose légitimement la question de son avenir dans le Forez.

L’attaquant norvégien, qui n’a jamais trouvé ses marques depuis son arrivée en dehors d’un but capital dans le derby face à Lyon en 2016, a connu un nouveau match décevant ce mercredi à Troyes, ponctué d’un tir au but manqué. Avec plus qu’une seule compétition au programme, le Scandinave est tout proche de faire ses cartons pour retrouver le championnat norvégien. Une tendance confirmée par le président du FK Haugesund, qui reconnaît des contacts mais n’est pas certain de boucler son arrivée d’ici la semaine prochaine.

« Nous sommes sur lui depuis longtemps et avons un fort désir de le ramener à Haugesund. Nous avons été en contact avec lui à ce sujet. S'il veut venir ? Le dialogue est entre nous, donc je ne peux rien dire à ce sujet. Nous parlons ensemble. Je pense qu'il a un fort désir de revenir, au moins à long terme, mais nous verrons si cela se produit maintenant ou à un autre moment », a livré Eirik Opedal dans le journal local VG. Si le joueur hésite, c’est aussi parce que les Verts, qui n’avaient pas forcément misé sur le départ de Diony à la base, craignent de devoir terminer avec le seul Robert Béric en pointe pour aller chercher le maintien, avec un historique assez chargé chez le Slovène en ce qui concerne les blessures.