ASSE : Caïazzo crie son amour de St-Etienne...évidemment

Dans : ASSE.

Deux jours après avoir tenu des propos qui ont fait bondir le maire de Saint-Etienne, Bernard Caïazzo tente de rectifier le tir dans une lettre ouverte envoyée à ce dernier.

Répondant lundi à une question du Progrès, Bernard Caïazzo avait expliqué que Saint-Etienne était moins sexy que Nice ou Bordeaux lorsqu’il s’agissait de trouver des investisseurs. Des propos qui ont fait bondir le maire stéphanois, lequel avait fait savoir au co-président de l’AS Saint-Etienne que sa déclaration était indigne d’un dirigeant des Verts. Ce mercredi, Bernard Caïazzo tente de calmer le jeu en adressant une lettre ouverte à Gaël Perdriau, histoire de ramener un peu de sérénité et de dire tout l’amour qu’il avait pour Saint-Etienne. Et cela quitte à en faire un poil trop.

« D’abord, il me paraît important de préciser que pour nous, la ville de Saint-Étienne est bien plus belle sur bien des critères que la grande majorité des villes en France (...) Je n’échangerais Saint-Etienne contre aucune autre ville sur le plan des valeurs humaines. Après la réalité est qu’aux yeux d’investisseurs comme les milliardaires russes ou anglais de Nice, la région de Saint-Étienne n’a pas la même attractivité que la Riviera. Ces gens ne nous connaissent pas mais est-ce bien grave ? (...) Mais ne confondons pas mon opinion personnelle sur Saint-Étienne avec l’opinion de grands fortunés qui ne connaissent pas la réalité de la ville et de son football (...) Un jour nous trouverons des investisseurs qui connaissent le football et sauront vraiment qui est Saint-Etienne et vous serez le premier prévenu. Mais il n’y a pas d’urgence (...) Vous pouvez être fier d’être le Maire et sachez que je défendrai toujours le club, la ville et ses habitants pas seulement par affection mais parce que vous le méritez objectivement », explique Bernard Caïazzo, qui souhaite faire connaître sa ferveur pour la ville des Verts.