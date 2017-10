ASSE : Cabella fait une belle promesse à l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Leader emblématique de l'AS Saint-Etienne, Loïc Perrin était absent samedi soir lors du match entre l'ASSE et Metz. Et forcément, quand les Verts se sont retrouvés menés au score, il a bien fallu que les joueurs d'Oscar Garcia se secouent afin de ne pas connaître une très grosse désillusion dans un Geoffroy-Guichard un peu agacé. Si le coach de l'ASSE a joué son rôle à la pause, il a également pu compter sur Rémy Cabella, lequel a pris les choses à son compte, profitant de son expérience pour s'imposer comme un patron sur le terrain et contribuer à la victoire finale de l'AS Saint-Etienne.

Ce rôle de patron, le joueur arrivé de l'OM dans les ultimes heures du mercato l'assume sans problème et il fait même une belle promesse au Peuple Vert. « En deuxième mi-temps, on a eu un autre état d’esprit, une autre envie et ça a fait la différence. On a joué un peu plus haut et ils ont baissé de rythme. C’est dans ce genre de situation que l’on voit que l’on a du caractère. Quand il n’y a pas Loïc sur le terrain… Il y a beaucoup de jeunes joueurs. J’ai un peu plus d’expérience. J’aime m’exprimer avec le ballon mais avec la parole aussi. Ça fait partie de mes responsabilités. J’ai envie de tout gagner. Peu importe qui est en face (...) La fin de match était un moment magique. On a envie de vivre cela tous les week-ends. Il faut rester en haut du classement, qu’on soit tous compétiteurs, jusqu’à la fin de la saison », a prévenu, dans Le Progrès, Rémy Cabella, pas décidé à voir l’AS Saint-Etienne rentrer dans le rang.