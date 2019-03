ASSE : Cabella agace tout le monde, et il jure de ne pas changer !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Rémy Cabella va retrouver le Vélodrome ce dimanche soir à l'occasion d'un OM-ASSE très attendu, le joueur stéphanois étant impatient d'en découdre avec son ancien club. Parti de l'Olympique de Marseille sans réellement avoir eu l'occasion de prouver ses qualités sur le long terme, l'attaquant sait qu'il a parfois l'art de mettre en rogne les supporters de l'AS Saint-Etienne, comme il avait également fait à l'OM, en réalisant des gestes technique dont il pourrait faire l'économie. Ce dimanche, se confiant dans La Provence, Rémy Cabella avoue que même si cela agace aussi Ghislain Printant, il n'a pas l'intention de cesser d'avoir ce style de jeu.

« Non, non, je ne veux surtout pas changer, c’est comme ça que je me suis fait, comme ça que je suis. À des moments, j’ai voulu redevenir plus simple et ça m’a porté préjudice. Ce n’était pas moi, ça ne marchait pas, je ne me retrouvais pas sur le terrain. Quand j’essaie de jouer normalement, je ne suis pas heureux, je ne me sens pas à l’aise. Quand je joue mon jeu, c’est là que je suis le plus épanoui. Je veux faire un peu ce que je veux, mais toujours pour l’équipe », confie Rémy Cabella, qui coûte que coûte ne veut donc pas faire évoluer son style. Courageux.