ASSE : Cabella a la rage après le non-match des Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Une nouvelle fois titulaire, Rémy Cabella a encore été bon face à Rennes mais n’a pas pu donner la victoire aux siens à Geoffroy Guichard (2-2).

Remuant et juste techniquement, Rémy Cabella enchaîne les bons matchs depuis qu’il a été prêté par l’Olympique de Marseille à Saint-Etienne. Malheureusement pour les Verts, l’international français n’a pas suffi pour faire la différence contre Rennes dimanche après-midi dans le chaudron. Après la rencontre, le Corse était très frustré d’abandonner deux points à domicile face à un concurrent direct pour l’Europe.

« On a eu du mal en première mi-temps mais on a su se reprendre en deuxième période. Je pense qu'on est très frustré. J'aurais préféré gagner, je ne suis pas content du match nul. Mais ce que je retiens c'est que nous sommes revenus au score à deux reprises. C'est bien pour l'équipe. À la mi-temps, on a changé un certain nombre de choses, il fallait se reprendre. Ça a mieux marché, c'est comme ça qu'il faut faire pour s'améliorer. On ne doit pas laisser des points à domicile. On se devait de gagner ce soir ! » a expliqué l’ancien attaquant de l’OM, bien conscient que son équipe devra gagner à l’extérieur face à Troyes la semaine prochaine pour bonifier ce résultat décevant.