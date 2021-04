ASSE : Anthony Modeste opéré, au revoir les Verts

Dans : ASSE.

Prêté lors du dernier mercato d'hiver à l'AS Saint-Étienne, Anthony Modeste a été opéré ce mercredi et sa saison est terminée. L'attaquant n'aura pas vraiment brillé chez les Verts.

En quête d’un renfort offensif, l’ASSE avait obtenu le prêt par le club allemand de Cologne d’Anthony Modeste, l’attaquant de 33 ans passé notamment par Nice, Bordeaux et Bastia. Mais pas de chance pour celui qui avait confié son plaisir d’évoluer sous le même maillot que son père il y a quelques décennies, car l’AS Saint-Étienne a annoncé qu’Anthony Modeste avait été opéré d’une pubalgie et que sa saison était d’ores et déjà terminée. Sauf surprise, l’attaquant va repartir à Cologne, où il a encore deux ans de contrat, ses prestations sous les ordres de Claude Puel n’ayant pas réellement convaincu l’entraîneur stéphanois, le joueur n'ayant pas marqué le moindre but avec Sainté. L’ASSE a toutefois voulu adresser un message de soutien à Anthony Modeste.

« Ce mercredi matin, Anthony Modeste a subi une intervention chirurgicale pour soigner une pubalgie. Celle-ci s’est parfaitement déroulée.L’attaquant restera néanmoins indisponible jusqu’à la fin de cette saison. Arrivé de Cologne en prêt, Anthony Modeste est évidemment très affecté par cette situation. Le fait de marcher sur les traces de son père Guy, joueur de l’AS Saint-Étienne dans les années 70, constituait pour lui un honneur et une grande fierté. Apprécié du groupe, il regrette de ne pas avoir été aussi performant qu’il l’espérait même s’il a su être un exemple de professionnalisme pour les jeunes chaque jour à l’entraînement. L’ASSE apporte tout son soutien au joueur et lui souhaite un prompt rétablissement », a indiqué, dans un communiqué, l’AS Saint-Étienne, qui n'envisage pas réellement de se faire prêter une saison de plus Anthony Modeste.