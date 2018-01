ASSE : Angleterre, Suisse... Cet indésirable croule sous les offres

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

En quête de renfort défensif depuis plusieurs semaines, Saint-Etienne n’a toujours pas trouvé son bonheur au mercato. Le club du Forez pensait pouvoir boucler le dossier Neven Subotic, mais cela semble finalement trop complexe pour l’ASSE. Du coup, les recherches et les négociations continuent pour Dominique Rocheteau. En attendant, le mercato est au ralenti car Saint-Etienne ne peut pas se permettre de perdre un défenseur central, sans que ce dernier soit remplacé.

Léo Lacroix pas insensible à l'intérêt du FC Bâle

Et parmi les indésirables, il y en a un qui a la cote selon les informations du Matin. Le quotidien suisse explique en effet que Léo Lacroix a beaucoup d’offres en cette fin de mercato. Outre le FC Sion, le club de Bâle souhaiterait le recruter. La perspective d’évoluer sous les couleurs du champion de Suisse emballerait le joueur, qui a également des offres de Turquie et de 2e division anglaise. Un départ sera-t-il acté d’ici le 31 janvier ? Pour l’heure, tout reste possible. Mais Léo Lacroix ne devrait pas quitter l’ASSE, tant qu’aucun défenseur n’a signé au club…