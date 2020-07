ASSE : Alerte pour Bouanga, les gros bras débarquent

Dans : ASSE.

Après une frayeur en début de mercato, le dossier Denis Bouanga revient sur le devant de la scène avec des menaces étrangères.

Les suiveurs des Verts, et ils sont nombreux, ont connu deux très bonnes nouvelles ce lundi. Leur club a passé, après une alerte la semaine dernière, l’épreuve de la DNCG pour l’approbation de ses comptes et de son budget. Et dans le même temps, Adil Aouchiche a signé son contrat à l’ASSE en provenance du PSG, qu’il a décidé de quitter sans passer professionnel. Mais à l’heure où la finale de la Coupe de France se prépare, le danger rôde toujours, notamment sur le plan du marché des transferts. C’est ainsi que butfootballclub annonce que Denis Bouanga, indubitablement le meilleur joueur des Verts la saison dernière, continue d’attirer l’attention des clubs. Et pas seulement en Ligue 1, puisque ce sont des formations étrangères avec d’autres moyens financiers qui sont désormais sur les rangs.

En Italie, l’ancien de Lorient et de Nîmes a une cote folle puisque la Fiorentina le voit bien venir rejoindre Franck Ribéry, mais surtout l’Atalanta Bergame, révélation de cette saison en Ligue des Champions, et comme Saint-Etienne, futur adversaire du PSG dans quelques semaines. Un club aux moyens financiers encore supérieurs se pointe aussi sur le Gabonais, avec Everton. Carlo Ancelotti a toujours un oeil acéré sur la Ligue 1, et courtise de nombreuses révélations ou promesses de notre championnat. Les Toffees ont les moyens de faire une offre capable de faire trembler l’ASSE, même si Claude Puel a fait savoir qu’il n’était pas du tout vendeur. Reste à savoir l’attitude des dirigeants si un montant supérieur à 15 ME devait tomber. Pour mémoire, Rennes s’est fait recaler au début du marché des transferts avec une offre à 12 ME…