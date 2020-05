ASSE : Bouanga vendu pour 20 ME, les Verts sont chauds

Dans : ASSE.

Dix-septième de Ligue 1, Saint-Etienne a réalisé une saison catastrophique. Mais heureusement, les Verts ont pu compter sur un Denis Bouanga taille patron.

Recruté en provenance de Nîmes pour seulement 4,5 ME en juillet 2019, le Gabonais a réalisé une saison aboutie avec 12 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Des performances qui ne sont évidemment pas passées inaperçues à travers l’Europe puisque ce mardi, Denis Bouanga est placardé en Une de la presse andalouse. Et pour cause, l’ancien ailier gauche du FC Lorient figure parmi les priorités du Bétis Séville dans l’optique de la prochaine période de mercato. Et le club de Nabil Fekir souhaite rapidement joindre la parole aux actes puisqu’une offre de 10 ME est actuellement en préparation pour déloger Denis Bouanga de l’ASSE selon Estadio Deportivo.

Homme fort de Claude Puel en attaque, le compatriote de Pierre-Emerick Aubameyang ne sera toutefois pas bradé aussi vite par les Verts. Et pour cause, le média andalou affirme que les dirigeants de l’AS Saint-Etienne exigent la coquette somme… de 20 ME pour lâcher Denis Bouanga. Un prix bien trop surévalué aux yeux des dirigeants du Bétis Séville, lesquels ont été nettement refroidis par les exigences stéphanoises. Cette prise de position de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo a toutefois le mérite de fixer officiellement le prix de Denis Bouanga, dans le cas où certains clubs anglais aient l’idée de recruter ce dernier durant les prochaines semaines. En cas de départ à 20 ME, Denis Bouanga figurerait alors dans le top 3 des joueurs les mieux vendus par les Verts juste derrière William Saliba (Arsenal, 30 ME) et devant Kurt Zouma, vendu à Chelsea pour 15 ME en janvier 2014. Reste maintenant à voir quelle sera la position du joueur, lequel a peut-être été marqué par cette saison extrêmement délicate dans le Forez, durant laquelle il a peut-être eu l’impression d’être bien seul en attaque…