ASSE : Aboubakar, le gros coup du mercato à 5 ME ?

Dans : ASSE.

Le ménage est en cours à Saint-Etienne, où on mise beaucoup sur le mois de septembre pour faire partir quelques joueurs sur lesquels Claude Puel ne compte plus.

L’entraineur stéphanois aimerait ainsi faire de la place pour recruter un ou deux joueurs importants afin de renforcer l’équipe. Ce mardi, France Football annonce ainsi que les Verts lorgnent sur Vincent Aboubakar. Récemment lauréat du doublé Coupe-Championnat avec le FC Porto, le Camerounais n’est toutefois plus considéré comme un titulaire chez les Dragons. Une opportunité pour Saint-Etienne, qui cherche un avant-centre capable de faire oublier Loïs Diony et son passage décevant. Pour le moment, les dirigeants du Forez essayent surtout de convaincre l’ancien buteur du FC Lorient de signer chez eux.

Si ce discours devait passer, alors il serait temps de s’attaquer aux négociations avec le FC Porto. Récemment, le FC Nantes a tenté de faire venir Aboubakar, sans succès, et en juin, c’est le Stade Rennais qui avait tenté sa chance. La Ligue 1 ne semble donc pas attirer le Lion Indomptable de 28 ans, même si sa situation personnel à Porto pourrait l’inciter à revoir sa position. C’est ce qu’espère l’AS Saint-Etienne, dont la valeur a beaucoup baissé depuis sa blessure au genou en 2018, sans compter le fait qu'il est à un an de la fin de son contrat. Désormais, un transfert pour 5 ME pourrait être envisagé, ce qui pourrait rentrer dans les cordes des finances de l’ASSE.