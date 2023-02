Vente ASSE : Un repreneur prend la parole

Dans : ASSE.

Par Adrien Barbet

Dans une situation sportive délicate, l'ASSE tente de se sauver en Ligue 2. Les supporters ont demandé à ce que la direction actuelle démissionne et que le club stéphanois soit vendu. Alors que le groupe Accor semblait être intéressé pour racheter les Verts, la firme française a démenti un quelconque intérêt.

Il y a quelques semaines, le Quotidien du Sport annonçait un intérêt de Sébastien Bazin, patron du groupe Accor pour racheter l'AS Saint-Étienne pendant la période de la Coupe du monde au Qatar. Une annonce qui ressemblait à une délivrance pour les supporters stéphanois qui vivent une saison compliquée. Les Verts sont actuellement quinzièmes de la Ligue 2 et luttent pour ne pas descendre en National. Si Saint-Étienne va mieux en championnat grâce à 6 victoires sur les 8 matchs de l'année 2023, la situation interne reste délicate. Le président de l'ASSE Roland Romeyer est poussé vers la sortie. Néanmoins, le groupe Accor a envoyé ce mardi 28 février, un communiqué au Quotidien du Sport concernant leur annonce. Le groupe hôtelier dément un intérêt pour reprendre Saint-Étienne.

Accor remballe l'ASSE

« Accor et Sébastien Bazin démentent formellement un quelconque intérêt pour la reprise de l’ASSE. Aucune discussion n’a été engagée dans ce sens et groupe Accor et ses dirigeants n’ont aucune intention d’investir ou de participer à la reprise du club » a confié un porte-parole du groupe Accor qui dément la possibilité d'un rachat du club de la Loire. Pour le moment, l'ASSE est concentré pour ne pas sombrer dans les échelons du football français et sauver sa peau en Ligue 2. Il n'est pas impossible que la direction stéphanoise trouve un investisseur pour racheter l'ASSE et redorer le blason de l'un des clubs français les plus historiques de l'hexagone. Néanmoins, il semble que cet acheteur ne soit pas Sébastien Bazin. L'ancien président directeur général du PSG ne devrait pas être le prochain président de Saint-Étienne. Les supporters vont devoir encore patienter, eux qui n'en peuvent clairement plus de l'actuelle direction.