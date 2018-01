ASSE : 7ME et 0 but, Gasset ne pouvait plus rien faire pour Diony

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Incapable de confirmer sous le maillot de l’AS Saint-Etienne après sa belle saison à Dijon l’année dernière, Loïs Diony va quitter le Forez dans les prochaines heures. Désormais barré par Robert Beric à Saint-Etienne, l’attaquant recruté pour 7ME cet été au mercato devrait rejoindre Bristol, en Angleterre sous la forme d’un prêt. Déçu pour son joueur, Jean-Louis Gasset s’est justifié en conférence de presse.

« Il n’y a pas de problème Diony-Gasset. J’ai eu une discussion avec lui et j’ai vu que ce petit était malheureux. Dans ces conditions, il vaut mieux qu’il aille reprendre confiance dans un autre club. C’est une opération gagnant-gagnant. A mon arrivée, j’ai essayé de le faire jouer parce qu’il avait été bon avec Dijon l’an dernier mais il évoluait dans un dispositif différent. Il s'est mis beaucoup de pression par rapport à son transfert et il vaut mieux qu’il aille se refaire une santé ailleurs pour revenir plus fort à Saint-Etienne. C’est tout ce que je lui souhaite car c’est un bon petit » a expliqué le coach de l’ASSE, déçu par la tournure des événements avec Loïs Diony. Reste désormais à voir si l’ex-buteur de Dijon sera remplacé à Sainté, qui s’active en priorité pour recruter un défenseur central au mercato…