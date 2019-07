ASSE : 5 ME pour cet indésirable, deux clubs sont chauds

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Nîmes.

Utilisé à de multiples reprises par Jean-Louis Gasset la saison dernière, Loïs Diony ne devrait pas faire de vieux os à l’AS Saint-Etienne. En effet, l’attaquant de 26 ans, auteur de 5 buts en Ligue 1 lors de la saison 2018-2019, a été placé sur la liste des transferts par le club forézien. Et à en croire les informations récoltées par Le Bien Public, deux clubs ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour l’ancien buteur de Dijon.

Il s’agit du FC Sion en Suisse, et de Nîmes, qui verrait en Loïs Diony le remplaçant idéal d’Umut Bozok, lequel a été transféré à Lorient pour environ 1 ME. Reste que malgré son statut d’indésirable, Loïs Diony a toujours une valeur marchande aux yeux des dirigeants stéphanois, qui réclament environ 5 ME pour lâcher leur attaquant, utilisé à 30 reprises en L1 l’an passé. Reste à voir si un club s’alignera sur les demandes de l’ASSE…