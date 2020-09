ASSE : 30 ME pour Fofana, Saint-Étienne répond en costaud

Dans : ASSE.

Wesley Fofana souhaite poursuivre sa jeune carrière à Leicester. Les dirigeants de l’ASSE ne sont pas de cet avis et s’apprêtent à prendre une décision.

Auteur d’un très bon début de saison, l’AS Saint-Étienne doit gérer le dossier Wesley Fofana. Le prometteur défenseur central de 19 ans a été désigné pour prendre la succession de Loïc Perrin, parti à la retraite, et William Saliba, transféré à Arsenal. Le profil du joueur formé chez les Verts est cependant très apprécié par Leicester, qui a décidé de mettre 30 ME sur la table pour s’attacher ses services. Malgré ses quatre ans de contrat restant, Fofana a pris sa décision. Il souhaite partir. « En mettant cette somme, Leicester prouve qu’il me veut vraiment. C’est un vrai projet sportif. Cette fois, je ne peux pas refuser », indiquait-il la semaine passée.

Mais voilà, ses dirigeants pourraient mettre fin à ses rêves. Selon France Bleu, l’ASSE est sur le point de refuser la proposition des Foxes. La direction du club du Forez prend pleinement conscience du talent de son élément. Les décisionnaires stéphanois souhaitent que le natif de Marseille poursuive sa progression au club. Ils sont optimistes pour obtenir une indemnité de transfert plus importante l’été prochain si le joueur continue d’enchaîner des sorties convaincantes sur le rectangle vert. Cette décision risque de ne pas plaire à l’intéressé mais celui-ci a fait savoir qu’il n’irait pas au clash pour forcer son départ vers la Premier League. Un bras de fer avec le défenseur central n’est donc pas envisagé. Le feuilleton divise chez les supporters, ils seront bientôt fixés.