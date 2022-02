ASSE : 20 kilos de trop, Gnagnon confondu avec un stadier

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le mercato d'hiver a été chaud du côté de l'AS Saint-Etienne, les Verts étant lancés dans une grosse bataille pour se maintenir en Ligue 1. Mais certaines signatures ont étonné.

Arrivé à Saint-Etienne il y a quelques temps, Joris Gnagnon s’est officiellement engagé le 21 janvier avec l’ASSE où l’ancien défenseur central de Rennes, libre depuis son limogeage en septembre par le FC Séville va porter le numéro 23 jusqu’à la fin de la saison. Pour Pascal Dupraz, il s’agit d’un choix de plus sur le plan défensif, même si dans Le Parisien on fait un portrait au vitriol de ce recrutement de Joris Gnagnon. En effet, ce dernier serait arrivé hors de forme chez les Verts et pas qu’un peu, puisque le média affirme qu’au moment de passer sur la balance devant le staff médical de Sainté, il s’est avéré qu’il faisait près de 20 kilos de trop par rapport à son poids de forme. Une situation qui aurait même débouché sur un quiproquo dans les vestiaires de Geffroy-Guichard au moment où le défenseur central est venu s’installer avec ses nouveaux coéquipiers.

Un joueur stéphanois, cité par le quotidien, a même fait cette drôle de remarque : « Quand je l’ai vu dans le vestiaire, j’ai cru que c’était un mec de la sécurité ». Une remarque tragi-comique, même si heureusement Joris Ggagnon s’est sérieusement remis en mode « footballeur professionnel », lâchant des kilos, mais pas encore au point d’être dans la meilleure forme de sa carrière et de prétendre à une place de titulaire en Ligue 1. Mis devant le fait accompli, Pascal Dupraz a tout de même poussé Roland Romeyer et Bernard Caïazzo a se tourner vers le mercato afin de recruter un autre défenseur central en la personne d'Eliaquim Mangala, lequel est lui très affûté et peut tenir le choc jusqu'à la fin de saison.