PSG ‍: Historique ‍? Des journalistes de L'Equipe scandalisés

Le PSG a signé un exploit majeur mardi soir contre le FC Barcelone, Paris réussissant à inverser la tendance et à se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des champions. Un exploit historique ? Non, selon deux journalistes de L'Equipe.

Les supporters parisiens ont fêté jusqu'à tard dans la nuit la qualification du PSG pour la suite de la Ligue des champions. Mais il est clair que cette nette victoire chez l'ennemi barcelonais va rester longtemps dans les mémoires. Reste que le débat a été lancé sur le plateau de la chaîne L'Equipe concernant l'aspect historique ou non du 1-4 signé par Kylian Mbappé et ses coéquipiers à Montjuic alors que Paris avait été battu une semaine avant au Parc des Princes. Deux journalistes du média sportif estiment qu'il est exagéré de parler d'une performance histoire pour le Paris Saint-Germain et ils disent pourquoi tout cela est quand même un peu fort de café compte tenu des moyens financiers colossaux dépensés depuis de longues années par le Qatar pour mettre le PSG sur la scène européenne. Des avis qu'ils ont longuement justifiés en direct sur le plateau de la chaîne sportive qui a évidemment consacré de longues heures à ce match.

Nous sommes le Paris Saint-Germain. 🔴🔵 pic.twitter.com/q9QGP2PbtO — Kylian Mbappé (@KMbappe) April 16, 2024

Mélisande Gomez s'étonne qu'on puisse d'ores et déjà de parler d'une qualification parisienne qui entre dans l'histoire. « Je ne trouve pas que ce soit un exploit inoubliable que d’éliminer ce Barça-là dans ces conditions-là où ils ont quand même ce carton rouge qui est logique et où ils offrent un penalty sur une erreur grossière. Paris a mérité sa qualification, mais maintenant, on les attend à l’étape d’après. Le PSG est un club qui est programmé pour gagner la Ligue des champions, ils sont en demi-finales et c’est une énorme réussite. Mais ce sera historique quand ils gagneront la Ligue des champions, c’est juste une super étape de franchie, on attend la suite », a relativisé la journaliste du quotidien sportif. Et un de ses confrères partage le même avis sur ce sujet. Il s'agit de Bertrand Latour. « Non, ce n’est pas historique, la soirée n’a pas été irrationnelle. Le PSG est au rendez-vous, mais c’est un des plus gros budgets européens. Ils battent une équipe du Barça qui n’est pas légendaire. Ce n’est pas non plus une remontada, car ils n’avaient pas deux ou trois buts d’écart. Le scénario était lisible, donc c’est une magnifique performance, mais il n’y a rien d’historique là-dedans », a tempéré le journaliste dans L'Equipe du Soir.