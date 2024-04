PSG ‍: La note de Kylian Mbappé fait scandale

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très discret au match aller au Parc des Princes, Kylian Mbappé a été plus en réussite au stade olympique de Montjuic en inscrivant un doublé lors de la victoire du PSG sur les terres du FC Barcelone (1-4).

Aligné sur le côté gauche de l’attaque du Paris Saint-Germain au Parc des Princes il y a une semaine, Kylian Mbappé avait traversé le quart de finale aller de la Ligue des Champions comme un fantôme. Mardi soir à Montjuic, Luis Enrique avait décidé de changer ses plans. Marco Asensio, titulaire en faux numéro neuf il y a six jours, a été éjecté du onze de départ au profit de Bradley Barcola, ce qui a repositionné Kylian Mbappé dans l’axe. Assez discret durant la rencontre, l’international français a néanmoins fait parler la poudre en inscrivant un doublé en deuxième mi-temps. D’abord un penalty après une faute évidente de Joao Cancelo sur Ousmane Dembélé, puis un but avec de la réussite dans le temps additionnel pour sceller la qualification de son équipe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Un doublé qui lui a permis de récolter la note de 8/10 dans L’Equipe ce mercredi. « Il était attendu comme le sauveur » écrit le quotidien national dans son édition du jour, avant de poursuivre, très élogieux. « Deux buts, sur penalty d’abord puis en toute fin de match du gauche, pour continuer à écrire son histoire parisienne en Europe. Barcelone est son jardin après son triplé en 2021. Pourtant, son match n’a pas été parfait. Il avait choisi de rester sobre offensivement, laissant plus de responsabilités à ses deux coéquipiers. Comme sur un décalage pour Ruiz alors qu’il pouvait frapper. Mais au final, il a réalisé ce qu’on attendait d’un joueur de sa trempe » écrit L’Equipe.

Kylian Mbappé surnoté par L'Equipe ?

Une excellente note et une bonne appréciation qui a créé la controverse sur les réseaux sociaux, où beaucoup d’observateurs y compris des supporters du PSG ne trouvent pas que Kylian Mbappé a réalisé un grand match en Catalogne mardi soir. « Mdr on pourrait croire à la lecture qu’il est top 3 perf sur la double confrontation », « Si Mbappé a 8, Vitinha et Barcola méritent 22 ce soir », « Je suis citoyen nord-coréen et je peux vous dire que même notre cher leader Kim Jong-un est choqué par cette propagande. », « "Il avait CHOISI de rester sobre offensivement" mdr je suis en larme » ou encore « Celui qui n’a pas vu le match pourrait vraiment y croire. Le journalisme français est à la dérive. L’article ne reflète absolument pas la réalité de la prestation de Mbappé » peut-on lire sur X, où les supporters du PSG sont très heureux mais également assez lucides sur la performance du capitaine de l’Equipe de France. Certes, le n°7 du Paris Saint-Germain a été efficace et c’est l’essentiel, mais sa note est légèrement surévaluée selon une grande partie des supporters et des observateurs. L’essentiel est de toute façon ailleurs pour Paris, avec cette belle qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions.