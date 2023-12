Un buteur confirmé à l’ASSE, un souci majeur apparaît

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Olivier Dall’Oglio attend du renfort pour atteindre l’objectif de la montée en Ligue 1. Le coach des Verts pourrait accueillir une ancienne connaissance, à savoir l’attaquant d’Augsbourg Irvin Cardona. Du moins si les deux clubs parviennent à s’entendre sur la prise en charge de son salaire.

Les Verts ont annoncé la couleur. Juste avant la trêve hivernale, Olivier Dall’Oglio a confirmé les intentions de l’AS Saint-Etienne pendant le marché des transferts. « Le recrutement ? On y travaille déjà, confiait le nouvel entraîneur stéphanois après la victoire face à Bastia (3-2) le 19 décembre dernier. Les vacances, c'est pour les joueurs, pas pour le staff ni pour les recruteurs. C’est essentiel de recruter si on veut avoir des ambitions, on sait qu'on a besoin de recruter. »

Cardona veut rebondir à l'ASSE

Seulement septième de Ligue 2 au terme de la phase aller, le pensionnaire de Geoffroy-Guichard doit notamment renforcer son secteur offensif. Olivier Dall’Oglio attend effectivement la signature d’un nouvel avant-centre. Si tout se passe bien, l’heureux élu devrait être Irvin Cardona (26 ans) puisque les différentes parties se rapprochent d’un accord. Selon les informations du Parisien, confirmées par Le Progrès, l’AS Saint-Etienne et Augsbourg ont bien avancé dans les discussions concernant un prêt jusqu’à la fin de la saison, et sans option d’achat.

Comme révélé par ⁦@B_Quarez⁩, Cardona est d’accord pour rejoindre Saint-Etienne cet hiver. Pas encore d’accord entre les deux clubs qui discutent sur la prise en charge du salaire. Prêt de 6 mois sans OA. #mercato https://t.co/LW8mgEty6t — Romain Colange (@RomainColange) December 28, 2023

Le club allemand n’a aucun intérêt à conserver le Français très peu utilisé depuis le début de l’exercice. Cette saison, Irvin Cardona n’est apparu qu’à trois reprises en Bundesliga, pour un total de 51 minutes de jeu. Pour tenter d’exister, l’attaquant formé à l’AS Monaco a dû fréquenter l’équipe réserve d’Augsbourg. On n’est donc pas surpris d’apprendre que l’ancien Brestois a validé le possible prêt chez les Verts. Il reste néanmoins un point important à régler. L’AS Saint-Etienne ne souhaite prendre en charge qu’une partie du salaire du joueur, d’où les négociations toujours en cours avec les Allemands.