ASSE : 2,5 ME pour lui, Saint-Etienne ne regrette pas

Dans : ASSE.

Cet été, Saint-Etienne offrait 2,5 ME aux Girondins de Bordeaux pour recruter Zaydou Youssouf. Une offre acceptée par le club au scapulaire, qui misait en parallèle sur Yacine Adli du PSG.

Du côté de Bordeaux, on ne sait pas si l’on regrette ce choix. Mais une chose est en revanche certaine, c’est que l’AS Saint-Etienne ne regrette pas un instant d’avoir lâché un peu moins de 3 ME pour recruter le milieu de terrain de 20 ans. Titulaire indiscutable des Verts, l’ancien Bordelais est le joueur le plus utilisé par Claude Puel depuis sa prise de fonctions. Rien de bien surprenant pour Yannick Stopyra, responsable du recrutement au centre de formation des Girondins de Bordeaux, qui estime dans L'Equipe que l’ASSE n’a pas encore eu l’occasion de constater tout le talent du très prometteur Youssouf.

« Ce gamin adorable et respectueux fait le taff. Il en impose physiquement et il est techniquement très fort dans les mouchoirs de poche. Zaydou est encore loin de ce qu'il peut faire, notamment dans l'impact. Il ne se fait pas assez respecter dans les duels et le jeu de tête. Mais quand il va commencer à oser, à frapper avec son bon pied gauche, il aura un prorata buts supérieur et il va vraiment faire mal » a indiqué Yannick Stopyra, alors que Zaydou Youssouf va honorer sa première convocation avec l’Equipe de France espoirs cette semaine. L’ascension de l’ancien Bordelais ne fait que commencer.