ASSE : 14e, 3 buts marqués, M'Vila s'attaque au problème

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après un marché des transferts considéré comme prometteur, l’AS Saint-Etienne n’arrive plus à enchainer. Trois nuls et une défaite sur les quatre derniers matchs, un seul but marqué, la situation est inquiétante pour des Stéphanois qui se retrouvent 14e. Pour une année sans Coupe d’Europe, le bilan est déjà inquiétant. Il y a eu certes la défaite face au PSG au Parc des Princes (4-0), mais cela ne suffit pas à tempérer les propos très vifs de Yann M’Vila, l’un des rares joueurs en forme de l’ASSE. Pour le milieu de terrain, il est temps de se réveiller, et l’ancien rennais fait bien évidemment référence à la réception à venir de Caen, ce samedi soir.

« L’efficacité offensive ? C’est notre problème en ce début de saison. On l’avait déjà un peu la saison dernière. Il faut mettre plus d’intensité dans les trente derniers mètres, être plus durs sur les coups de pied arrêtés. On frappe de bons corners sur lesquels on pouvait mieux faire, me semble-t-il. On sait très bien ce que l’on est capable de faire. On parle beaucoup mais, à présent, il faut passer aux actes. Il faut savoir passer à autre chose et renouer avec la victoire, samedi, contre Caen », a prévenu un Yann M’Vila qui ne veut pas voir l’ASSE stagner dans le ventre mou, alors que samedi face à Malherbe, les kops seront de retour dans le Chaudron.