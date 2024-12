Accord entre Eirik Horneland et l'ASSE ‍!

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La signature d'Eirik Horneland à l'AS Saint-Etienne est désormais imminente. L'entraîneur norvégien a trouvé un accord avec les dirigeants stéphanois et succèdera bien à Olivier Dall'Oglio.

Sauf retournement total de situation, Eirik Horneland sera bien l'entraîneur de l'ASSE lorsque l'année 2025 commencera. Ce mercredi midi, Le Parisien révèle que le technicien norvégien et les responsables des Verts ont trouvé un accord sur le contrat qui va lier Horneland à l'AS Saint-Etienne. « Toutes les parties sont tombées d’accord sur les grandes lignes du contrat du coach démissionnaire du SK Brann, double vice-Champion de Norvège », annonce Benjamin Quarez. Ces dernières heures, Eirik Horneland semblait encore hésiter entre l'offre transmise par le board de l'ASSE et des propositions venues des Etats-Unis et de République Tchèque. Mais la réponse était imminente et visiblement, elle est positive pour les Verts.

Présentation de Horneland dimanche avant ASSE-OM ?

En faisant signer l'entraîneur norvégien, dont le parcours n'est pas vraiment connu en France, les nouveaux propriétaires des Verts tentent un sacré pari. Réputé dans son pays pour justement s'adapter à son effectif, et à laisser sa chance aux jeunes, Eirik Horneland n'a qu'un challenge, mais de taille, à savoir sauver la place de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, alors que le légendaire club français est actuellement barragiste. A priori, le Norvégien ne sera pas sur le banc dimanche à Geoffroy-Guichard pour le match de Coupe de France contre l'OM, mais il pourrait être présenté au Peuple Vert à cette occasion.