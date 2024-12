ASSE ‍: Gros danger dans le dossier Eirik Horneland ‍!

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne a officialisé mardi le départ définitif de Dall'Oglio, mais la signature d'Eirik Horneland n'est pas si évidente que cela. Car les Verts ne sont pas seuls à vouloir l'entraîneur norvégien.

Un accord ayant été trouvé, les Verts ont donc dit au-revoir à ODO, et les dirigeants stéphanois peuvent se consacrer à 100% à la quête du nouvel entraîneur qui devra sauver la place de l'ASSE en Ligue 1. Alors que la réception de l'OM en Coupe de France se profile, et même si Sainté avait évidemment déjà pris les devants dans ce dossier, Eirik Horneland est le choix numéro 1 pour Ivan Gazidis. L'entraîneur norvégien correspond à ce que souhaite le patron de l'AS Saint-Etienne, et en plus, il a l'avantage d'être totalement libre puisqu'il a démissionné de son poste au SK Brann la semaine passée. Oui, mais voilà, les Verts ne sont pas les seuls à penser très fort à Eirik Horneland pour venir prendre le poste d'entraîneur.

Horneland a plusieurs offres dans les mains

Alors que les dirigeants stéphanois attendent une réponse du technicien norvégien de 48 ans, L'Equipe confirme que d'autres clubs sont également entrés en contact avec ce dernier et que pour l'instant Eirik Horneland n'a pas encore tranché. Selon Bernard Lions, un club évoluant dans le championnat tchèque, mais surtout des équipes de Major League Soccer ont contacté le natif d'Haugesund afin de lui faire une offre. De quoi forcément le faire hésiter, même si Horneland devrait très rapidement faire connaître son choix à ses différents interlocuteurs. Tandis que Le Progrès affirme que le Norvégien informera dans les prochaines heures les responsables de l'AS Saint-Etienne, le quotidien sportif penche lui pour une réponse jeudi avec une officialisation très rapide si Eirik Horneland donne son feu vert... aux Verts. Si ce n'était pas le cas, alors c'est bien Wilfried Nancy qui redeviendrait le favori, Zoumana Camara n'ayant jamais été contacté.