Umtiti de retour en Ligue 1, le miracle aura lieu !

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Samuel Umtiti va quitter le FC Barcelone dans les prochaines heures. Le champion du monde a trouvé une porte de sortie en Ligue 1 du côté du Stade Rennais.

Depuis quelques mois déjà, Samuel Umtiti sait que son avenir au Barça est bouché. Le défenseur central, victime de blessures à répétition, n'entre plus dans les plans de Xavi. Bonne nouvelle cependant pour le champion du monde, le fait de toujours avoir une belle cote sur le marché des transferts. En France, deux équipes sont intéressées : l'OL et le Stade Rennais. Les Gones ont déjà vu le retour de deux anciens joueurs formés au club, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Mais Umtiti ne devrait pas les rejoindre, car il serait tout proche de signer au Stade Rennais. Selon Mundo Deportivo, l'opération est même bouclée et le Barça et Rennes finalisent les derniers détails de l'opération.

Umtiti de retour en Ligue 1, ça sent bon

🚨 Le Barça et Rennes finalisent les détails du transfert de Samuel Umtiti.



Barcelone va résilier son contrat avant sa signature à Rennes.



(@mundodeportivo) pic.twitter.com/Bs3J4dPGet — Actu Foot (@ActuFoot_) July 4, 2022

D'après le média espagnol, le club catalan veut bel et bien résilier le contrat de Samuel Umtiti, qui court pourtant jusqu'en 2026. L'ancien de l'OL arriverait donc libre à Rennes, ce qui serait un super coup pour les Bretons. Reste à savoir dans quel état physique sera Umtiti, qui n'a joué qu'un seul match la saison passée avec le FC Barcelone. En tout cas, le joueur de 28 ans retrouverait un environnement avec moins de pression et avec Bruno Genesio comme entraineur. Son ancien coach à l'OL fait beaucoup en coulisses pour le récupérer et le relancer. La saison prochaine, le Stade Rennais sera présent en Ligue Europa. Une compétition prestigieuse dans laquelle les Bretons auront besoin d'expérience pour aller le plus loin possible. Du côté de la Ligue 1, on peut aussi se féliciter de voir des joueurs prestigieux et ayant écrit l'histoire du football français revenir au bercail.