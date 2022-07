Samuel Umtiti à Rennes, un Lyonnais lâche le morceau

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a récemment annoncé les retours au club de Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette. Ce ne seront pas les seuls anciens Gones à retrouver le championnat de France.

Jean-Michel Aulas avait promis un mercato séduisant du côté de l'OL. Pour le moment, on peut dire que le président lyonnais n'a pas menti. En effet, le jeune talent Johann Lepenant a signé en provenance de Caen. Mais ce qui passionne encore plus les amoureux de l'OL, ce sont les retours d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. Les deux joueurs formés au club ont pris la décision de venir rejouer dans leur équipe de coeur. Du côté des fans, on est ravi de ce retour au source pour ces joueurs mais également pour le club, accusé de trop s'éloigner de son histoire depuis quelques saisons. Lacazette et Tolisso ne seront pas les seuls joueurs formés à l'OL à revenir en Ligue 1.

Umtiti de retour en Ligue 1, mais pas à l'OL ?

Moi, lorsque Umtiti marquera sont premier but en Rouge et Noir 🔴⚫ #SRFC pic.twitter.com/Ts7IF3lebC — Romain 🔴⚫ (@Mainro035) July 3, 2022

Ce sera en effet le cas de Maxime Gonalons, qui a rejoint récemment Clermont, tout comme Mehdi Zeffane. Et d'après les dires de l'ancien joueur de Grenade ou encore du FC Séville, un autre Gone, champion du monde, s'apprête à revenir en France. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Gonalons a indiqué : « C'est vrai que beaucoup reviennent. J'ai vu aussi que Moussa Sissoko allait s'engager avec le FC Nantes. On parle de Sam (Samuel) Umtiti à Rennes... Pour ma part, j'ai passé cinq années extraordinaires à l'étranger, j'avais simplement envie de revenir en France. C'était ma priorité ». De quoi encore un peu plus accréditer la thèse d'une venue prochaine d'Umititi au Stade Rennais. Malgré sa dernière saison blanche avec le Barça et ses risques de blessures, Bruno Genesio voudrait tenter de relancer la carrière du champion du monde. Comme RMC le confirme ces dernières heures, « le Stade Rennais a démarré des discussions avec le Barça pour tenter de le faire venir en prêt cet été ». Samuel Umtiti est encore sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026. Une rupture de contrat a été envisagée avec le club catalan, mais pourrait coûter trop d'argent aux caisses du Barça, déjà bien entamées par des années de mauvaise gestion. Un deal avec Rennes pourrait donc arranger toutes les parties.