TV : Rennes fait décoller RMC Story avec son exploit

Dans : Rennes, Europa League, Coupe d'Europe.

Comme il en est désormais le cas depuis quelques années, certains matchs de Coupe d’Europe sont disponibles en clair afin de rendre encore quelques rencontres de football accessibles à l’ensemble des téléspectateurs. Ce fut le cas ce jeudi soir pour le match d'Europa League entre le Bétis Séville et le Stade Rennais.

Et la qualification surprise du club breton a fait grimper les audiences puisque RMC Story, qui diffusait le match et est disponible sur la TNT, a attiré 850.000 spectateurs pour une part d’audience de 4 %. Un record pour la chaine, qui réalise le 6e meilleur score de la soirée avec cette performance rennaise en Espagne. Il faut dire que la concurrence était assez terrible avec Kung Fu Panda sur TFX et Brice 3 sur M6… Suite au prochain épisode.