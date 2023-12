Trop radin, Rennes va le payer cher au mercato

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Actif pendant le dernier mercato, le Stade Rennais n’a pas pris les bonnes décisions. Les erreurs commises expliquent en partie le mauvais début de saison. Et risquent d'obliger la direction à miser gros cet hiver.

L’électrochoc n’aura pas duré très longtemps. Pour les débuts de son nouvel entraîneur Julien Stéphan, Rennes n’a pas confirmé les deux victoires obtenues contre Reims (3-1) et le Maccabi Haïfa (0-3) en Ligue Europa. Les Rouge et Noir sont vite redescendus sur terre face à des équipes du haut de tableau comme l’Olympique de Marseille (2-0) et l’AS Monaco (1-2) dimanche. L’équipe bretonne n’a clairement pas le niveau pour titiller les prétendants à l’Europe en Ligue 1.

En réalité, ses véritables concurrents se situent beaucoup plus bas à l’image du FC Lorient, le barragiste qui ne compte que trois points de retard sur Rennes. Dans ce contexte, si Julien Stéphan ne parvient pas à relancer la machine avant la trêve hivernale, la direction va probablement réagir sur le marché des transferts. Le quotidien Ouest-France annonce de possibles recrues à chaque ligne. Des renforts qui pourraient permettre de corriger les erreurs commises cet été. Rennes avait bien renforcé son milieu avec des profils techniques comme Nemanja Matic, Ludovic Blas et Enzo Le Fée.

Rennes sans défense

Mais aucun avant-centre confirmé n’a été recruté, tandis que la percussion qu’amenait Jérémy Doku sur les côtés n’a pas été récupérée. Enfin, et c’est sans doute le problème le plus urgent, le Stade Rennais avait choisi de ne pas recruter un défenseur central plus expérimenté. L’idée était de faire confiance aux jeunes Warmed Omari, Jeanuël Belocian et Christopher Wooh, trois talents qui ne répondent pas aux attentes cette saison. L’axe de la défense sera probablement la priorité des dirigeants, sachant qu’un renfort de qualité coûte souvent très cher en janvier.