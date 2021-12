Tottenham-Rennes n'aura pas lieu, l'UEFA a tranché

Ce jeudi, le Stade Rennais devait défier Tottenham dans son nouveau stade, mais les Spurs étant frappés par la multiplication des cas de Covid, l'UEFA avait décidé du report de ce match d'Europa Conférence League. Un choc dont l'enjeu sportif était limité puisque les deux clubs étaient qualifiés et le classement déjà connu. Après 48 heures de réflexion, l'instance européenne du football a finalement décidé de ne pas jouer cette rencontre, l'UEFA n'ayant aucune date disponible pour faire disputer ce Tottenham-Rennes. Le résultat de cette rencontre fera l'objet d'une décision lors d'une prochaine réunion.

