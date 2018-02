SRFC : Yoann Gourcuff fait rêver Lamouchi… à l’entraînement

Dans : Rennes, Ligue 1.

Et encore un forfait pour Yoann Gourcuff (31 ans). Annoncé disponible avant le déplacement à Lyon (victoire 0-2) dimanche, le milieu du Stade Rennais, malade, ne figurait pas dans le groupe.

En fait, ce n’est pas vraiment une surprise étant donné le nombre d’absences de l’ancien Lyonnais cette saison. Il est même plus facile de compter ses apparitions puisque le Rennais n’a disputé que 7 matchs toutes compétitions confondues. A l’approche de sa fin de contrat en juin prochain, sa condition physique pose forcément problème, même si l’entraîneur Sabri Lamouchi refuse de l’admettre.

« C'est vrai qu'il est en fin de contrat, mais nous on n'évoque pas ce sujet-là pour l'instant, a confié le technicien sur les ondes de RMC. Il s'agit surtout de voir les échéances hebdomadaires, match après match. Il était prévu que Yoann vienne à Lyon et débute le match, mais il est tombé malade et a encore de la fièvre. J'espère que ça ira mieux et qu'on pourra compter sur lui contre Caen. » Car Lamouchi croit toujours en son meneur de jeu.

« Yoann m'a fait rêver, mais même aujourd'hui, encore, quand je le vois faire certaines choses à l'entraînement... Il a vraiment fait partie des très grands, il a touché le très haut niveau, mais il a eu des problèmes physiques, a regretté le coach breton. C'est un garçon exigeant avec lui-même, professionnel, et qui a, malheureusement, des soucis qui l'empêchent d'être au top. »

Lamouchi veut garder Gourcuff

« Mais même quand il est moins bien il nous permet de mieux jouer, a-t-il souligné. Alors on va prendre match après match, semaine après semaine, et essayer de l'accompagner. Et si l'aventure peut continuer ensemble, j'en serais ravi car c'est un très grand joueur, en plus d'être un garçon adorable. Le payer au match joué ? Ah ça, je ne sais pas, ça ne dépend pas de moi... » A ce rythme, Gourcuff aura du mal à convaincre son club formateur de le conserver.