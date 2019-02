SRFC : Un gâchis pour Rennes, André rêve quand même de l'exploit

Dans : Rennes, Europa League, Coupe d'Europe, Liga.

Benjamin André, capitaine du Stade Rennais, après le match nul contre le Betis Séville en 16e de finale aller d'Europa League (3-3) : « C’est un résultat compliqué parce qu’on sait que maintenant, il va falloir aller gagner là-bas pour se qualifier. C’est sûr qu’avec deux buts d’écart, on pensait vraiment avoir fait le plus difficile. C’est un manque d’expérience aussi, on donne deux buts qui sont évitables. Après, il y avait une équipe très très forte en face aussi, il faut le reconnaître. Ils ont une qualité de jeu très impressionnante. Mais je pense qu’on aurait pu mieux jouer quelques coups et gagner un petit temps de maîtrise. On a montré un beau visage, on a joué avec nos qualités, on leur a fait mal par moments aussi. Il aurait fallu être un peu plus justes. On va relever la tête et essayer de jouer notre va-tout là-bas, on a tout à gagner », a-t-il déclaré sur RMC Sport.