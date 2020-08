SRFC : Un énorme coup mercato tenté au Bayern !

Dans : Rennes.

Activement lancé à la recherche d’un défenseur central depuis le mois de juin, le Stade Rennais patine dans ce dossier épineux.

Durant de longues semaines, le Stade Rennais pensait tenir la perle rare avec Mohammed Salisu. Mais finalement, c’est en direction de Southampton que le prometteur défenseur central du Real Valladolid se dirige. Un coup dur pour Rennes, qui n’en reste pas moins ambitieux sur le marché des transferts. Tandis que les noms de Badiashile (Monaco) et Umtiti (Barcelone) ont brièvement fuité sans que l’intérêt des Bretons ait été confirmé, une belle piste en Allemagne est actuellement creusée par Florian Maurice, selon les informations obtenues par le très sérieux Kicker.

Le média affirme que les Rouge-et-Noir sont très intéressés par le profil d’un certain Javi Martinez, remplaçant au Bayern Munich et qui a été repositionné en défense centrale au fil de sa carrière. S’il est difficile de savoir si Javi Martinez colle avec les possibilités financières du Stade Rennais, il ne fait aucun doute que l’ancien taulier de l’Athletic Bilbao a le profil recherché par Florian Maurice, qui souhaite un défenseur central doté d’une belle expérience en Europe. L’international espagnol (18 sélections) coche toutes les cases. Reste maintenant à négocier son transfert avec le Bayern Munich, alors que son contrat expire en juin 2021. Titularisé à seulement six reprises en Bundesliga cette saison, il ne devrait pas être retenu de force par sa direction. Mais son salaire pourrait bien poser un souci au Stade Rennais, dont la puissance financière est importante, mais qui n’est pas vraiment habitué à distribuer les gros salaires. A moins que pour un joueur tel que Javi Martinez, le club fasse une exception…