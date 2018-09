SRFC : Si Ben Arfa fait la même contre le PSG, Lamouchi paye sa tournée

Dans : Rennes, Europa League, PSG.

Sabri Lamouchi, coach de Rennes, après la victoire contre Jablonec (2-1) : « Il y a un an, j’étais loin de m’imaginer qu’avec mes joueurs et mon staff, j’allais vivre cette soirée-là. Être les premiers à gagner un match européen à Rennes, c'est beau. C'est de plus en plus difficile de gagner en Europa, donc c'est une très bonne chose. Ben Arfa ? On s’est fixé un cap lui et moi, on sait où on veut aller. On n’avait pas imaginé un scénario comme celui de ce soir, c’est la cerise sur le gâteau. On a vu de petits éclairs prometteurs. Sur le penalty, il a pris ses responsabilités et ça, c’est une preuve d’un grand champion qui arrive, dit bonjour, prend et assume ses responsabilités. C’est formidable. Si Hatem refait la même chose contre Paris dimanche, c’est pour moi, je paye la tournée générale », a-t-il lâché sur Ouest-France.