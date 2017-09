SRFC : Sarr out, Rennes pourrait recruter en urgence

Dans : Rennes, Mercato.

Sérieusement touché au tendon d’Achille après une grosse faute subie à Saint-Etienne, Ismaïla Sarr ne retrouvera pas les terrains cette année. Son retour est espéré pour le début de l’année 2018, si tout se passe bien avec l’opération sensible qu’il va subir. Un vrai coup dur pour le Stade Rennais, qui pouvait compter sur l’ancien messin pour mettre le feu aux défenses adverses en Ligue 1.

Et comme derrière, ses remplaçants ne sont pas vraiment au niveau, à l’image de Jordan Tell de retour de blessure et de l’Espagnol Brandon encore trop léger, L’Equipe annonce que le club breton pourrait recruter un joueur offensif dans les prochains jours. La possibilité est à l’étude, et la longue blessure de Sarr permet de se pencher sur un transfert en provenance d’un club français uniquement, un prêt ou le recrutement d’un joueur au chômage.