SRFC : Rennes prêt à tenter un coup de poker avec Slimani ?

Auteur de 7 buts en 23 matchs la saison dernière, Islam Slimani ne parvient pas à confirmer les belles dispositions entrevues il y a quelques mois à Leicester. Titularisé à une seule reprise depuis le début du championnat en août dernier, l’international algérien pourrait quitter le King Power Stadium dès cet hiver malgré la nomination de Claude Puel il y a quelques jours. Et visiblement, un club de Ligue 1 est très intéressé par ses services : le Stade Rennais.

Selon le quotidien algérien Le Buteur, Christian Gourcuff adorerait retravailler avec celui qu’il a côtoyé lorsqu’il était le sélectionneur de l’Algérie. Pour l’heure, l’attaquant de 29 ans n’aurait pas donné sa réponse au Stade Rennais, d’autant que la situation est bancale en Bretagne. Rien ne dit que Christian Gourcuff sera encore en poste cet hiver, au moment du mercato. Pour rappel, René Ruello pourrait être démis de ses fonctions de président du club durant la trêve internationale et son départ pourrait entraîner celui de l’ancien coach du FC Lorient. Reste qu’à Rennes, il semble difficile de se priver d’un joueur comme Islam Slimani, auteur de 48 buts en 3 ans au Sporting Portugal entre 2013 et 2016. Et cela, peu importe l’entraîneur…